La cérémonie de signature de l'accord sur la fondation du centre de délivrance du certificat Halal Vietnam-Malaisie. Photo: VNA



Can Tho (VNA) – Un accord sur la fondation du centre de délivrance du certificat Halal Vietnam-Malaisie, a été signé le 6 août dans la ville de Can Tho par NHO-QSCert (revelant de la société vietnamienne NHONHO) et RSD Management Solution de Malaisie. C’est le premier centre du genre crée dans le delta du Mékong.

Les exportations de produits vietnamiens vers le Moyen-Orient ne cessent pas d’augmenter, passant de 12 milliards de dollars en 2016 à 14 milliards de dollars en 2018. L’une des premières barrières pour les exportateurs vietnamiennes est le certificat Halal.

Le centre de délivrance du certificat Halal Vietnam-Malaisie permettra aux entreprises des provinces dans le delta du Mékong d’obtenir plus facilement ce certificat et de promouvoir leurs exportations vers le Moyen-Orient, a déclaré Hoang Ba Nghi, directeur général de NHONHO.

RSD Management Solution vise à fonder un centre de délivrance du certificat Halal à Can Tho et à faire de la ville vietnamienne une destination touristique familiale pour la communauté musulmane, a souligné Nor Helmy Mustapha, représentant de l’organisation malaisienne.

RSD Management Solution accélérera le transfert de technologies de Malaisie à Can Tho pour servir le centre au Vietnam, a-t-il ajouté.

Après la cérémonie de signature, le centre de délivrance du certificat Halal Vietnam-Malaisie a remis le certificat à trois entreprises de Can Tho et de Dong Thap. -VNA