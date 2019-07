Foire du livre pour la rentrée scolaire 2019-2020 à l'Aeon Tân Phu Celadon.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'éditeur Fahasa a conclu un accord avec Aeon Mall pour organiser du 19 au 28 juillet la foire du livre "Retour à l'école - Fahasa au service de la nouvelle année scolaire", ce au sein du Centre commercial Aeon Tân Phu Celadon, au 30, rue Bo Bao Tân Thang, arrondissement de Tân Phu, à Hô Chi Minh-Ville.



Le foire est l'une des activités significatives et spectaculaires de la série d'événements estivaux de Fahasa. Sur plus de 350 m², Fahasa propose un volume de marchandises très diversifié, avec plus de 10.000 ouvrages, près de 30.000 articles de papeterie et outils d'apprentissage.



Les produits sont exposés par zones: manuels scolaires, livres de littérature, livres de psychologie éducative, livres pour enfants, zone pour les fournitures scolaires, articles de papeterie de fournisseurs réputés dans le pays tels que The Sun, Thiên Long, Hông Ha, Flexoffice, Classmate, Smartkids... et de grandes marques étrangères telles que Kokuyo, Primo, Helix Oxford, Artline, Double A, Milan, Morning Glory, Maped, Steadler, Plus, Uni, Faber Castell...



À cette occasion, Fahasa propose des promotions allant jusqu'à 50% et de nombreux cadeaux attrayants.



En outre, les lecteurs ont également la possibilité de participer à des talk-shows, des séminaires et des échanges autour de sujets d'actualité avec des personnalités telles que les auteurs Hông Trân, Anh Anh Khang et Minh Du, le blogueur Ly Thành Co, l'auteur-interprète Hamlet Truong, les chanteurs Thiên Khôi, Nho Khoa, Tang Phuc...



Un programme de donation de livres dénommé "Remettre un livre - Donner un avenir", organisé par Fahasa en collaboration avec le journal Hoa Hoc Tro, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville et le centre commercial Aeon Tân Phu Celadon, permettra d'envoyer pour 40 millions de dôngs de livres aux enfants pauvres de la province de Binh Phuoc.



Après l'événement, la société Fahasa organisera d’autres foires "Retour à l'école" dans d’autres lieux, tels qu’à Aeon Mall Long Biên (du 2 au 11 août 2019) sur plus de 350 m², dans des écoles et centres commerciaux partout dans le pays. -CVN/VNA