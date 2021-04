Ho Chi Minh-Ville. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Une forte croissance des exportations et des mesures efficaces contre l’épidémie ont soutenu l'économie vietnamienne et contribué à faire passer les perspectives du Vietnam de "stables" à "positives".



Dans un article publié sur son site, l’agence de notation Fitch Ratings prévoit que le ratio dette publique / PIB du Vietnam resterait à environ 39% en 2021 et 2022. Elle prévoit également une croissance du PIB vietnamien d'environ 7% en 2021 et 2022.



Fitch Ratings indique par ailleurs que les investissements directs étrangers resteraient sains, car le Vietnam bénéficiera probablement de son entrée dans des accords commerciaux tels que l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam et le partenariat économique régional global.-VNA