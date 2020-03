Le vice-président de l'AN du Vietnam, Phung Quoc Hien, a reçu à Hanoï une délégation du Conseil des entreprises Etats-Unis-ASEAN, conduite par son président et directeur général Alexander Feldman.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu mardi à Hanoï le président et directeur général du groupe Jadestone Energy, Paul Blakeley.

Le retrait du Royaume-Uni de l’UE et la ratification par le PE de l'EVFTA le 12 février dernier auraient des influences sur les relations d’investissement et de commerce entre le Vietnam et l’UE.