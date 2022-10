Photo: sggp.org.vn

Séoul (VNA) – La Fête de la culture et du tourisme vietnamiens en République de Corée 2022 se tient à Séoul et à Gwangju du 13 au 19 octobre.



Cette manifestation est organisée à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

La fête a été marquée par la présence du ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, et de son homologue sud-coréen, Park Bo-gyoon. A cette occasion, les deux ministres se sont entretenus sur la coopération bilatérale dans leurs secteurs.

Le ministre Nguyen Van Hung a proposé à la partie sud-coréenne de continuer à soutenir les échanges bilatéraux, de partager des expériences liées au développement des industries culturelles, de favoriser les voyages des touristes sud-coréens au Vietnam… Pour sa part, le ministre sud-coréen a promis d’organiser dans les temps à venir de nombreuses activités d'échanges culturels et de favoriser la coopération bilatérale dans le sport et le tourisme.



Dans le cadre de la fête, un colloque sur la promotion du tourisme au Vietnam a eu lieu.



La République de Corée est l’un des marchés importants du tourisme vietnamien. En juillet dernier, près de 900.000 touristes sud-coréens se sont rendus au Vietnam. -VNA