Exposition de photos dans le cadre de la fête de l’amitié spéciale Vietnam-Laos, dans la province de Nghe An. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Une fête de l’amitié spéciale Vietnam-Laos a débuté le 15 novembre dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre), sous les auspices du ministère de l’Information et de la Communication et du Comité populaire de Nghe An.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de dirigeants locaux, d’entreprises et étudiants vietnamiens et laotiens, de neuf provinces limitrophes avec le Laos…

La fête comprend de nombreuses activités, dont une exposition de photos sur l’amitié spéciale Vietnam-Laos, un séminaire de promotion du commerce et du tourisme, un spectacle artistique, des programmes gastronomiques…

Bui Truong Giang, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a souligné que la manifestation contribuait aux célébrations du 57e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et du 42e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération.

Il s’agit de la 2e fois que le ministère de l’Information et de la Communication organise cet événement. Sa première édition a eu lieu en 2018 dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien. -VNA