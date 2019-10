Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (deuxième à gauche) visite un stand au festival (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le festival national de la start-up destiné aux étudiants s'est tenu à l'Université des sciences et des technologies de Hanoi le 5 octobre.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que le gouvernement, ainsi que le ministère de l'Éducation et de la Formation, les ministères et les agences concernés, étaient déterminés à mener à bien le projet 1665, qui visait à aider les étudiants à créer leur entreprise d'ici 2025.

Il a déclaré que le projet visait à stimuler l’entrepreneuriat dans les écoles et à doter les étudiants des connaissances nécessaires pour la start-up, tout en connectant les universités, les instituts de recherche et les régions.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministre de l'Éducation et de la Formation, Phung Xuan Nha, de charger toutes les universités de créer au moins un espace de travail innovant et de partager en ligne des soutiens d'apprentissage précieux.

Le ministre Phung Xuan Nha a déclaré que depuis le lancement du projet il y a deux ans, de nombreuses universités et collèges ont noué des liens avec des entreprises et ont encouragé les enseignants et les étudiants à se joindre au processus de start-up.

Les résultats du projet peuvent être vus dans l'augmentation du nombre d'inscriptions envoyées au concours SV - Startup 2019, avec 300 contre 200 l'an dernier, a-t-il déclaré, ajoutant que le ministère travaillerait en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation au lancement d'un projet de centre national pour les entreprises de start-up.

Il travaillera également avec le ministère de l'Information et de la Communication pour définir les priorités et les orientations des entreprises en phase de start-up, et avec le ministère des Finances pour aider les universités à mettre en place des fonds pour cet effort.

Plusieurs forums et séminaires sur les start-ups et l'innovation ont également été organisés lors de l'événement. Notamment, 68 projets les plus remarquables ont participé à la phase finale du concours SV - Startup 2019. -VNA