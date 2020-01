Le Comité d'organisation offre des fleurs aux groupes participant au Festival international de musique - Ha Long 2020. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Le Festival international de musique - Ha Long 2020 (HALOMUS), placé sur le thème "Ha Long, irradiation et intégration", a eu lieu les 10 et 11 janvier dans la ville du même nom, province de Quang Ninh (Nord).

Organisé par le Comité populaire de la province de Quang Ninh, le Service provincial de la Culture et des Sports et l’Association des compositeurs du Vietnam, cet événement a attiré plus de 150 artistes venus du Kazakhstan, du Japon, de Chine et, bien sûr, du Vietnam.



Le festival était un banquet de musiques (rock, pop, folklorique contemporaine…) lors des premiers jours de l’an 2020. Il a permis de promouvoir les relations de coopération artistique et de présenter aux mélomanes de nouvelles compositions musicales de qualité.

Il s’agissait d’une bonne occasion pour la province de Quang Ninh de promouvoir son tourisme auprès d’étrangers.



Ce festival devrait être organisé annuellement. -VNA