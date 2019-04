Hanoi, 28 avril (VNA) - Le festival international de montgolfière de Huê 2019 a débuté ce samedi, 27 avril, au stade Hàm Nghi, dans la citadelle de Huê.

Festival international de montgolfière de Huê 2019 - ảnh 1 Photo: vnexpress.vn

Pendant trois jours, des pilotes venant des Pays-Bas, du Japon, de République de Corée, de Thaïlande et du Vietnam feront voler les dix aérostats de toutes formes et toutes tailles et expliqueront aux visiteurs leur fonctionnement.



«J’ai beaucoup de chance de me trouver dans la ville au moment du festival. Huê est une ville charmante mais plus encore pendant le festival» dit Paul Caswell, un touriste australien.

Festival international de montgolfière de Huê 2019 - ảnh 2 Photo: vnexpress.vn

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du Festival des métiers traditionnels de Huê 2019 qui propose un large programme d’activités, comme une exposition florale au Musée de la broderie et dans la rue piétonne Nguyên Dình Chiêu.



«C’est la première fois que nous participons à ce festival. Nous souhaitons faire découvrir aux touristes les métiers artisanaux de Huê, notamment ceux en rapport avec l’horticulture», dit Hô Dang Ngoc Hanh, directrice dudit musée. - VOV/VNA