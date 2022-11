Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Le festival du patrimoine culturel de Gia Lai a débuté au Musée provincial le week-end dernier.



Durant deux jours, l'événement a proposé diverses activités, dont des spectacles de gongs, des danses folkloriques telles que celle du bambou du groupe ethnique Muong local, la reconstitution du rituel "Cap sac" (rite de passage) des groupes ethniques Tay et Nung de la commune d’Ia Lau, district de Chu Prong, et des représentations d'une sorte de flûte de pan (khèn) de la communauté ethnique H'mong.



Des artistes du théâtre de marionnettes de Hue dans la province de Thua Thien-Hue et du musée de Quang Trung dans celle de Binh Dinh ont proposé gratuitement des spectacles de marionnettes, des danses du tambour et des spectacles d'arts martiaux.



Les festivaliers ont pu également s'essayer à la fabrication de "to he" (figurines en pâte de riz), à la calligraphie, au tissage, à la sculpture de statues en bois, à des jeux folkloriques passionnants et déguster des plats traditionnels des Hauts Plateaux du Centre.



Ce festival visait à créer une opportunité pour les 43 groupes ethniques de la province de Gia Lai de se rencontrer et d'échanger, et ainsi de rehausser leur responsabilité dans la préservation et la promotion des héritages culturels traditionnels.-CPV/VNA