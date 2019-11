Le festival du film japonais 2019 se tient du 8 novembre au 16 décembre à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le festival du film japonais 2019 se tient du 8 novembre au 16 décembre à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang.



Il s’agit d’une activité annuelle organisée depuis 2016 par le Centre japonais d'échange culturel au Vietnam dans le but de promouvoir le cinéma japonais auprès du public vietnamien.



Le festival 2019 présente 10 œuvres dont Dance with me (Danse avec moi), 12 Sucidal teens (12 adolescents suicidaires), Bento Harassment (Harcèlement Lunch Box bento), Masquerade Hotel (Hôtel de mascarade), Samurai Shifters, Children of the sea (Enfants de la mer),…Tous ces films seront sous-titrés en anglais et vietnamien.



Ce sont les derniers films dans diverses catégories telles que comédie, animation, horreur, drame,…, produits par de célèbres studios japonais, très appréciés et attendus par les cinéphiles de ce pays. -CPV/VNA