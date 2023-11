Des touristes étrangers à un stand de produits du village artisanal de peignes en corne de Thuy Ung, district de Thuong Tin, Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival des souvenirs touristiques de Hanoï 2023 a lieu du 3 au 5 novembre dans l'espace culturel et piétonnier de la rue Tran Nhan Tong, arrondissement de Hai Ba Trung.



L'événement vise à stimuler le tourisme, à promouvoir l'image de la capitale et à soutenir les artisans et les villages artisanaux dans la production de cadeaux appréciés des touristes.



L'espace d'exposition de souvenirs compte 70 stands, présentant des produits de différents villages d’artisanat de Hanoï, ainsi que ceux de plusieurs entreprises productrices et commerçantes. Une exposition d'art visuel utilisant la technologie de cartographie 3D, une autre de photographies sur le tourisme à Hanoï, ainsi que des modèles réduits honorant quelques villages d'artisanat réputés de Hanoï, sont également prévues.



Selon de nombreux experts, le Vietnam, Hanoï en particulier, compte de nombreux villages artisanaux, mais les produits que les touristes peuvent acheter en cadeau ne sont ni attrayants ni diversifiés.



Le vice-président de la Société vietnamienne des agents de voyage (Vietnam Society of Travel Agents-VISTA), Phung Quang Thang, a déclaré que Hanoï comptait 1.350 villages d'artisanat, dont plus de 300 reconnus, mais que leurs produits semblaient très peu vendus dans les sites touristiques. En outre, de nombreux modèles suivent d'anciens styles, avec peu d'amélioration et d'adaptation à la société actuelle, de sorte qu'ils sont peu attrayants pour les touristes.



Afin d'améliorer la qualité des souvenirs touristiques, Hanoï a organisé ces dernières années de nombreux concours de design créatif. La ville organise également chaque année le Festival des souvenirs touristiques, afin de rapprocher les villages artisanaux et les entreprises productrices de cadeaux des clients.-VNA