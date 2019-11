Photo d'illustration: Internet Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – La première édition du Festival de produits agricoles et de villages de métiers de Hanoï se déroulera du 14 au 17 décembre au Centre des foires et expositions, de transactions économique et commerciale (N° 489 rue Hoang Quoc Viet, arrondissement de Cau Giay, Hanoï).

L'événement, qui sera organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de Hanoï, réunira plus de 300 stands issus de 28 villes et provinces, qui présenteront des appareils de production agricole et des produits dans le cadre du programme "One Commune One Product" (OCOP) de Hanoï.

Sont prévue également des expositions sur les fleurs des quatre saisons de Hanoï, sur des produits des villages de métiers et sur des produits agricoles d'autres provinces. -VNA