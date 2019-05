Thua Thien-Hue, 19 mai (VNA) - Un festival culturel, sportif et touristique des ethnies minoritaires vivant dans les provinces frontalières vietnamiennes et laotiennes s’est ouvert le 17 mai dans le district d’A Luoi, province de Thua Thien-Hue (Centre).

Un numéro de danse lors de la cérémonie d'ouverture du festival dans le district d'A Luoi, province de Thua Thien-Hue. Photo: VNA



L'événement attire plus de 600 artisans, artistes et athlètes amateurs des provinces de Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai et Kon Tum, situées sur les hauts plateaux du centre et au centre du Vietnam, et des provinces laotiennes d’Attapeu, Sekong, Savannakhet et Salavan.

La vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a déclaré que l'événement visait à honorer et à présenter les valeurs culturelles spéciales des minorités ethniques tout en renforçant la solidarité, l'amitié, la coopération et les échanges culturels entre les provinces frontalières des deux pays.

De son côté, le vice-ministre laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Buangan Xaphuvong, a déclaré que les relations de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays étaient difficiles à trouver ailleurs dans le monde, soulignant que ce festival contribuerait à renforcer leurs échanges culturels et leurs relations de fraternité.

Le festival comprend une exposition de produits culturels et touristiques de diverses localités, des représentations artistiques, des défilés de costumes traditionnels et de brocattelles, la reconstitution de fêtes et de coutumes traditionnelles,et un concours culinaire.

Cet événement, qui durera jusqu'à ce dimanche 19 mai, inclut également des sports traditionnels appartenant aux ethnies locales, tels que la pousse au bâton, le tir à la corde et le tir à l'arbalète. -VNA