À la cérémonie d’ouverture (Photo: VOV)

Ben Tre (VNA) - Le 5e festival de la noix de coco de Ben Tre, sur le thème "Noix de coco sur la voie de l'intégration et du développement durable", s'est ouvert dans cette ville du delta du Mékong, le week-end dernier, ce en présence de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-secrétaire du comité provincial du parti et président du comité populaire de la province, Cao Van Trong, a déclaré que c’était la première fois que le festival se déroulait en même temps que le grand festival d’unité nationale dans les quartiers et communes.



Ben Tre compte plus de 72.000 hectares de cocotiers, soit la moitié des cocoteraies pays et 80% de celle du delta du Mékong. Avec plus de 800 millions de noix de coco par an, la province génère plus de 200 millions de dollars à l'exportation et ses produits à base de coco sont disponibles dans plus de 50 pays et territoires, a-t-il déclaré.



Dans son discours, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a qualifié Ben Tre de "verger national de la noix de coco" et de "capitale nationale de la noix de coco".



Selon lui, la noix de coco est un produit industriel et agricole stratégique qui contribue de manière importante au développement socio-économique local et au programme national de Nouvelle ruralité.



M. Binh a demandé à Ben Tre de se connecter efficacement avec Ho Chi Minh-Ville et la Région économique clé du Sud, d'intensifier des réformes administratives, d'attirer des investisseurs nationaux, asiatiques et mondiaux disposant de capacités financières pour favoriser un développement socio-économique rapide tout en recherchant des mesures en réponse au changement climatique.



Il a appelé à plus de recherches scientifiques pour améliorer les variétés, à des incitations pour stimuler la culture de la noix de coco, à promouvoir le commerce pour augmenter les recettes d'exportation de 10 fois au cours des 5 à 10 prochaines années et à valoriser l'image de Ben Tre pour attirer 2 millions de visiteurs l'année prochaine, dont 900.000 étrangers.



Le festival durera jusqu'au 20 novembre avec diverses activités telles que festival de cuisine du Sud de la noix de coco, une exposition sur des produits à base de noix de coco, une foire commerciale, un séminaire sur la construction, l'exploitation et le développement de marques locales.



Le festival de l'"Ao ba ba" (tenue traditionnelle du Sud), des spectacles de rue, des visites de sites écologiques et de cocoteraies et un festival sur les plats à base de coco constitueront aussi des temps forts de l'événement. -CPV/VNA