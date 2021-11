Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Dans l'après-midi du 7 novembre, à Tokyo, une conférence de presse a été organisée pour dresser le tableau du tournoi de football vietnamien au Japon dans la région du Kanto en 2021, le FAVIJA KANTO CUP 2021.

Il s'agira de la plus grande activité culturelle et sportive de la communauté vietnamienne au Japon en général et dans la région de Kanto en particulier cette année, après que l'épidémie de COVID-19 a eu de nombreux changements positifs dans la région de Kanto depuis un mois.

FAVIJA KANTO CUP est un événement annuel organisé par l'Association d'échanges culturels et sportifs Vietnam-Japon (FAVIJA), sous l’égide de l’Ambassade du Vietnam au Japon, des agences concernées de la région du Kanto et des entreprises vietnamiennes au Japon.

Le tournoi de cette année verra la participation de 80 équipes sélectionnées parmi 102 équipes inscrites, réparties en 16 groupes, s'affrontant sous la forme d'une compétition de mini-terrain à 7 personnes.

Les matchs auront lieu du 21 novembre au 12 décembre et le tour final et la cérémonie de clôture auront lieu le 19 décembre au complexe sportif Omiya Kenpo, dans la préfecture de Saitama.

Do Hai Khoi, directeur de la société FONEHOUSE, co-sponsor du FAVIJA KANTO CUP 2021, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité significative pour la communauté des Vietnamiens au Japon ; d’une « passerelle » entre les entreprises et les clients, créant une prémisse pour le développement durable des entreprises vietnamiennes au Japon ; aussi d’une opportunité pour les entreprises de se rencontrer, d'échanger et de partager des expériences pour surmonter les défis et les difficultés, notamment dans le contexte du COVID-19. -VNA