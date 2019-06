Des membres du Parti du peuple cambodgien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) à l’occasion de son 68e anniversaire de sa naissance (le 28 juin).Le message a écrit que le PPC avait dirigé le peuple cambodgien pour surmonter les difficultés et les défis, remporter une victoire glorieuse dans la lutte pour l'indépendance nationale. Le PPC avait sorti la population du régime génocidaire de Pol Pot et fait revivre le Cambodge.Le PPC a également mis en œuvre avec succès la politique de paix et de concorde nationale, tout en maintenant son rôle primordial dans le processus d’édification et le développement du pays, a écrit le message.Le PCV et le peuple vietnamien félicitent le PPC et le peuple cambodgien pour leurs réalisations remarquables et sont convaincus que, sous la direction du PPC, le peuple cambodgien maintiendra la paix et la stabilité, continuera d’atteindre de nouveaux acquis dans l’œuvre d’édification et de développement du pays.Le PCV et le peuple vietnamien se réjouissent du développement fructueux des relations d’amitié traditionnelles, de coopération intégrale, durable et stable entre le Vietnam et le Cambodge pour les intérêts des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde, a déclaré le Comité central du PCV, tout en exprimant la ferme conviction que les relations entre les deux Partis et les deux pays continueront de gagner de nouvelles réalisations. – VNA