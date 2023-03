L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung (gauche), à la tête d’une délégation de représentants de l'ambassade du Vietnam, s’est rendu le 18 mars au siège de la Commission des relations extérieures du PPRL . Photo: VNA



L’ambassadeur Nguyen Ba Hung a félicité les grandes réalisations enregistrées par le Laos dans tous les domaines au cours de ces 68 dernières années; sous la direction du PPRL, notamment dans les affaires étrangères. Vienttiane (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung, à la tête d’une délégation de représentants de l'ambassade du Vietnam, s’est rendu le 18 mars au siège de la Commission des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) à Vientiane, à l’occasion des 68 ans de la fondation du PPRL (22 mars 1955).L’ambassadeur Nguyen Ba Hung a félicité les grandes réalisations enregistrées par le Laos dans tous les domaines au cours de ces 68 dernières années; sous la direction du PPRL, notamment dans les affaires étrangères.

Le diplomate vietnam ien s’est déclaré convaincu que sous la direction du PPRL, le peuple lao continuerait à réaliser de plus grandes réalisations dans la cause de la construction et du développement nationaux.

Le Vietnam est déterminé à préserver et à cultiver les relations d’amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale Vietnam-Laos et Laos-Vietnam, a-t-il souligné.

Le chef de la Commission des relations extérieures du PPRL, Sounthone Sayachak, a affirmé la solidarité entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.

La Commission des relations extérieures du PPRL s’est engagée à faire de son mieux pour consolider et resserrer les relations d’amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples. -VNA