Nguyen Thanh Hai, membre du secrétariat du 13e Congrès national du Parti, lit la liste des Partis politiques, organisations et amis internationaux qui ont envoyé des félicitations au 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au 30 janvier, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a reçu 368 lettres et messages de félicitations de 167 Partis politiques, de 18 organisations et organes de différents Partis et pays, de six organisations régionales et internationales, de 130 organisations politiques, sociales, d'amitié et populaires, de 26 représentations diplomatiques étrangères au Vietnam, de 21 individus de 93 pays.

Le Congrès tient à remercier les Partis, les organisations, les délégations diplomatiques et les amis internationaux pour avoir envoyé des lettres et messages de félicitations exprimant leur intérêt, leur confiance et leur soutien au 13e Congrès national du Parti, a affirmé Nguyen Thanh Hai, membre du secrétariat du 13e Congrès national du PCV. -VNA