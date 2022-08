Le nouveau président de la Chambre des conseillers du Japon, Hidehisa Otsuji. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'élection de Hidehisa Otsuji au poste de président de la Chambre des conseillers (Chambre haute de la Diète du Japon), le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue lui a adressé une lettre de félicitations.



Dans sa lettre, le plus haut législateur vietnamien a souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne est satisfaite du développement heureux du "partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie" entre les deux pays, dont les liens entre les organes législatifs.



Il a exprimé sa conviction que Hidehisa Otsuji, avec sa riche expérience, remporterait du succès en ses nouvelles qualités et continuerait à s’intéresser au développement des relations bilatérales dans tous les domaines.



Le président de l'Assemblée nationale a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le président de la Chambre des conseillers du Japon afin d'approfondir plus efficacement la coopération entre les deux organes législatifs, au profit des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Il a envoyé une invitation à Hidehisa Otsuji à se rendre au Vietnam en temps opportun. -VNA