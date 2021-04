L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung (gauche), offre une corbeille de fleurs au vice-ministre lao de la Sécurité publique, Kongthong Phongvichit. Photo : VNA





Vientiane (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, et le général de brigade Hoang Quang Huong, chef du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique dans ce pays, sont allés le 2 avril présenter leurs voeux au ministère lao de la Sécurité publique à l’occasion du 60e anniversaire de sa fondation (5 avril).



A cette occasion, le général de division Kongthong Phongvichit, vice-ministre lao de la Sécurité publique, a rappelé le soutien et les aides du Vietnam et, plus particulièrement, du ministère vietnamien de la Sécurité publique, pour les forces policières de son pays ces 60 dernières années.



Selon lui, les activités communes organisées pour fêter le 60e anniversaire de la fondation de la Police lao et de l’envoi par le Vietnam d’experts en sécurité publique au Laos sont une illustration des relations bilatérales.



Le vice-ministre lao a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les polices des deux pays continuent de développer leurs relations.



Par la même occasion, l’ambassade du Vietnam au Laos, le bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, le ministère lao de la Sécurité publique, ont inauguré une exposition qui présente des centaines de photos de différentes époques sur la coopération étroite entre les polices des deux pays lors de ces 60 ans. -VNA