Hanoï (VNA) - Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé un message de félicitations au CC du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) à l'occasion du 68e anniversaire de sa fondation (22 mars 1955).

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutiennent fermement la réforme du Laos et se sont déclarés convaincus que sous la direction du PPRL, le peuple lao frère continuerait d'obtenir lde nombreuses réalisations plus importantes lors de leur processus de Renouveau, réaliser avec succès la Résolution du 11e Congrès national du PPRL et le 9e plan quinquennal de développement socioéconomique pour édifier avec succès un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère selon l'objectif socialiste, a déclaré le message.

Le Vietnam s'est réjoui de constater que parallèlement aux performances enregistrées par les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples ces derniers temps, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos fondées par les Présidents vietnamien Hô Chi Minh et laotiens Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, protégées et cultivées par les générations de dirigeants et habitants des deux pays, ne cessent d'être consolidées et approfondies pour devenir plus durables, pratiques et efficaces dans tous les domaines, contribuant activement au renouveau, à la construction et à la défense nationales dans chaque pays.

Dans ce message, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont remercié leurs homologues lao pour le soutien sincère et efficace accordé au Vietnam au fil des ans, avant de s'engager à faire tout leur possible pour préserver, protéger et porter les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos à une nouvelle hauteur, pour les intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

À cette occasion, le secrétaire général du CC du PCV Nguyên Phu Trong a envoyé des gerbes de fleurs au secrétaire général du CC du PPRL et président Thongloun Sisoulith.

La permanente du Secrétariat du Parti Truong Thi Mai a fait de même au permanent du CC du Parti populaire révolutionnaire lao, le vice-président du Laos, Bunthoong Chitmany. Le président de la Commission des relations extérieures du CC du Parti, Lê Hoài Trung, a envoyé un message de félicitations a son homologue lao Thongsavan Phomvihane.-VNA