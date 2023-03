Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l' Italie (1973- 2023), le 23 mars, le président du Vietnam Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et leurs homologues italiens Sergio Mattarella et Giorgia Meloni se sont échangés des messages de félicitations.