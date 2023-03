Hanoï (VNA)- A l'occasion de la Fête nationale de la Namibie (21 mars), le président du Vietnam Vo Van Thuong a adressé mardi un message de félicitations à son homologue namibie n Hage Geingob.Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont fait de même auprès de leurs homologues namibiens Saara Kuugongelwa-Amadhila et Peter Katjavivi.Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également envoyé un message de félicitations à la vice-Premier ministre, ministre namibienne des Affaires étrangères et de la Coopération, Netumbo Nandi-Ndaitwa. VNA