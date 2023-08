Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a poursuivi mardi 15 août sa 25e session avec au menu la situation actuelle et les solutions pour surmonter les limites et améliorer l’efficacité des ventes aux enchères de biens et l’expertise judiciaire.

Les Hauts Plateaux du Centre possèdent de nombreux potentiels et avantages, mais la promotion de leur croissance et l’amélioration de la vie de leur population de près de 6 millions d’habitants et nécessitent des solutions fondamentales aux problèmes liés au foncier, au développement agricole et sylvicole, à la protection de l’environnement écologique.