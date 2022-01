Mme Roberta Metsola, nouvelle présidente du Parlement européen.Photo :CNN

Hanoï (VNA) - A l'occasion de l'élection de Mme Roberta Metsola au poste de présidente du Parlement européen, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a adressé le 22 janvier une lettre de félicitations.

Le dirigeant vietnamien a adressé ses meilleurs vœux à la nouvelle présidente du Parlement européen, tout en exprimant ses impressions de savoir que Roberta Metsola est la plus jeune députée européenne et la première femme présidente du Parlement européen ces 20 dernières années.

Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations de coopération intégrale avec l'Union européenne, - son partenaire le plus important dans la politique étrangère et d'intégration internationale. Les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen sont un pilier important dans les relations bilatérales.

Il s’est déclaré convaincu que sous la direction et la profonde préoccupation de la présidente Roberta Metsola, ainsi que le soutien des députés européens, les relations de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne seront développées à un nouveau niveau, plus largement et plus efficacement, pour les intérêts des peuples des deux côtés.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a invité la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun pour poursuivre les discussions sur la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen et les relations entre le Vietnam et l'Union européenne, en général. -VNA