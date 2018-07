Hanoi, 25 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a adressé un message de félicitations à Raul Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste cubain à l’occasion du 65e anniversaire de l’attaque de la caserne de Moncada, opération qui avait déclenché la révolution cubaine (26 juillet).

Photo : VNA

Le président Trân Dai Quang et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont pour leur part écrit au président du Conseil d’État et du gouvernement cubain Diaz Canel Bermudes.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh ont également envoyé des messages de félicitatios à leurs homologues respectifs, Esteban Lazo et Bruno Rodriguez Parrilla.- VNA