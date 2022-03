Patrouille de gardes-frontières à Dien Bien. Photo: VNQ



Hanoï (VNA) – Le développement socio-économique durable des zones frontalières est associé à la création d'emplois, à la croissance des revenus, à la garantie de la sécurité sociale, à l’amélioration du bien-être social, à la réduction durable de la pauvreté et des écarts entre régions, à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé de la population.



Il s’agit de l’un des objectifs de la Résolution 23/NQ-CP du gouvernement sur le développement économique des zones frontalières terrestres, publié le 2 mars 2022.



La Résolution souligne l’importance de la frontière terrestre de 5.000 km du Vietnam. Le développement de l’économie, du commerce et de la sécurité sociale des zones frontalières terrestres est particulièrement important, contribuant au développement de l’économie nationale, ainsi qu’à l’épanouissement de la coopération économique avec les pays voisins (Chine, Laos, Cambodge) et d’autres pays dans la région.



La Résolution définit cinq tâches et solutions clés : Développer des mécanismes et des politiques de développement économique des zones frontalières ; mobiliser et utiliser les ressources, attirer des ressources pour le développement économique des zones frontalières ; développer les infrastructures des zones frontalières ; développer la production dans les zones frontalières ; garantir la défense nationale et la sécurité, améliorer le bien-être social, réduire de façon durable la pauvreté dans les zones frontalières.

Des gardes-frontières aident des habitants locaux à planter des arbres. Photo: VNA





Le ministère du Plan et de l'Investissement assure la coordination avec les ministères, les directions et les localités concernés pour promouvoir la coopération internationale, attirer des capitaux nationaux et étrangers, des aides et des prêts à taux préférentiels pour des projets de construction et de développement d'infrastructures dans les zones frontalières.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural assure la coordination avec les localités concernées pour développer la production agricole, forestière et aquatique, en valorisant le potentiel et les atouts de chaque région en association avec la mise en œuvre effective du Programme “Chaque commune son produit” (OCOP).



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement coordonne avec les ministères, les directions et les localités concernés pour élaborer et mettre à jour les cartes topographiques et les cartes cadastrales des zones frontalières, surveiller les changements dans les sources d'eau et d'autres activités sur les zones frontalières terrestres, les zones maritimes et les îles entre le Vietnam et d'autres pays, partager et fournir des données aux ministères, organes et localités concernés pour favoriser le développement socio-économique des provinces frontalières.



Les agences compétentes doivent examiner les fonds fonciers pour achever l'attribution de terres, de forêts et de contrats de protection de forêts aux gens, en particulier les minorités ethniques locales, créant des conditions de stabilisation et d'amélioration de la vie des habitants locaux...-VNA