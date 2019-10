Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un forum d'affaires pour l'intégration 2019 a eu lieu vendredi à Ho Chi Minh-Ville. L'événement fait partie de l'initiative du programme "Hirondelle bleue", qui vise à chercher et à honorer des initiatives d'affaires pour le développement durable.

Ce forum était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), l'Union des associations des sciences et des technologies du Vietnam (VUSTA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre de promotion des initiatives sociales (CSIP).

Selon Mme Caitlin Wiesen, directrice du PNUD au Vietnam, il faut avoir le soutien au développement du secteur des entreprises à impact social (SIBs - Social impact business) au Vietnam, car elles sont l'un des facteurs principaux pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

La communauté des entreprises est conscient que l'investissement dans la protection de l'environnement et la promotion de l'impact social créeront des effets directs et à long terme à la communauté.

Le Vietnam compte environ 550.000 entreprises opérationnelles dont 22.000 sont des SIBs. Celles-ci sont spécialisées dans deux domaines que sont le secteur agricole, aquacole et alimentaire, et le secteur éducatif. -VNA