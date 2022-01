Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2022, le Service commercial du Vietnam en Suède et en Europe du Nord, prévoit d’amener les importateurs de produits alimentaires européens au Vietnam pour découvrir ses produits potentiels.

Parallèlement, des évènements de promotion du commerce en ligne et en présentiel sera organisés, tels que le forum d’affaires Vietnam-Lettonie, la semaine de produits vietnamiens…

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Europe du Nord, composant de la Suède, du Danemark, de la Norvège, d’Irlande et de la Lettonie, ont atteint 1,86 milliard de dollars en 2020 et 1,74 milliard au cours des dix premiers mois de 2021, en hausse de 0,04% sur un an.

Ces deux dernières années, le Service commercial du Vietnam en Suède et en Europe du Nord a publié 14 livres électroniques sur chaque marché nordique et certains produits vietnamiens typiques tels que les produits agricoles, le café, les aliments biologiques, le plastique et produits en plastique…-VNA