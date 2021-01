Khanh Hoà (VNA) – Dai Lanh est une plage idyllique de sable blanc aux eaux cristallines. Un endroit de rêve pour se détendre et se baigner.

Dai Lanh a su conserver sa beauté sauvage avec ses plages de sable blanc. Photo : CVN

Encore peu fréquentée, la plage de Dai Lanh, située à cheval entre les provinces de Khanh Hoà et Phu Yên, dans le Centre, est un choix idéal si vous recherchez un lieu paisible en pleine nature. Quand on évoque Khanh Hòa, on pense souvent à la plage de Nha Trang. Rares sont ceux qui connaissent Dai Lanh, qui n’a pourtant rien à envier à sa célèbre consœur.À 80 km de la ville de Nha Trang et 30 km de la cité municipale de Tuy Hòa, elle a su conserver sa beauté sauvage avec ses plages de sable blanc baignant de soleil. En outre, la mer de Dai Lanh est très propre et sans danger pour ses nageurs. Les douces vagues font la joie des baigneurs. Un cadre idéal pour oublier les petits tracas du quotidien.Sable finLa plus belle partie de la plage se trouve le long de la route Mandarine, où il est agréable de se baigner, de faire une pause au soleil, ou encore de ramasser des coquillages. Le lever du soleil est grandiose depuis la plage. Mais le grand spectacle, c’est bel et bien au sommet du phare de Dai Lanh. De là, ils peuvent admirer la lente ascension de l’astre qui illumine progressivement la surface de la mer.C’est un lieu calme et confortable, entouré de basses montagnes et de bosquets d’arbres casuarinacées. Une plage de sable fin couleur crème, une eau limpide et une brise légère ; le cadre idéal pour une atmosphère des plus fraîches et paisibles pour des vacances reposantes. La mer du coin reste toujours calme - même pendant la saison des pluies, il n’y a pas de fortes vagues.