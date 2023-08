Séminaire organisé le 10 août à Hanoï pour faire le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la résolution n°24-NQ/TW. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De nombreux résultats remarquables ont été obtenus après 10 ans de la mise en œuvre de la résolution n°24-NQ/TW du Comité central du Parti (11e mandat) sur la réponse au changement climatique, sur le renforcement de la gestion des ressources naturelles et sur la protection de l’environnement.



Les politiques et les lois sur la protection de l'environnement se sont améliorées, rapprochées des méthodes avancées de gestion de l'environnement des pays développés, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, lors d'un séminaire organisé le 10 août à Hanoï pour faire le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la résolution n°24-NQ/TW.



Selon le vice-ministre, la loi sur la protection de l'environnement de 2020 a marqué une avancée de ce travail, vers l'objectif d'améliorer la qualité de l'environnement et de protéger la santé des personnes.



En outre, a-t-il indiqué, les organisations professionnelles dans la protection de l'environnement ont continué de se consolider du niveau central au niveau local et dans les ministères et agences, tandis que la coopération internationale dans ce domaine n'a cessé de se renforcer et de s'étendre.

Réserve naturelle de Vân Long. Photo: VNA



Nguyen Hung Thinh, directeur du Département de l'environnement du Vietnam relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré qu'après 10 ans, les outils de gestion environnementale étaient mis en œuvre de manière synchrone et efficace, passant de la réponse passive à la prévention et au contrôle proactif des principales sources de pollution environnementale.



L'évaluation des impacts environnementaux a été constamment renouvelée, contribuant à l'amélioration de l'efficacité dans la planification et le développement des projets d'investissement conformément aux exigences de protection de l'environnement, a-t-il ajouté.



Au cours du séminaire, les experts, les gestionnaires et les décideurs politiques ont évalué les réalisations et les faiblesses de la mise en œuvre de la résolution n°24-NQ/TW, et ont défini des orientations, des tâches et des solutions pour améliorer son efficacité d'ici 2030. -VNA