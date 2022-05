Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la Conférence internationale sur une économie océanique durable et l'adaptation au changement climatique, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec des ministères et secteurs concernés, a organisé le 12 mai une séance plénière spéciale sur les risques sécuritaires liés au climat.

Les risques sécuritaires liés aux changements climatiques sont réels et ne peuvent être maîtrisés que si les pays y prêtent une attention adéquate et disposent de solutions efficaces pour s'y adapter et les réduire, selon Do Hung Viet, assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères.

Il a suggéré aux pays de renforcer la coopération internationale, de consacrer des ressources pour soutenir les pays en développement en termes de financements, de technologies et de connaissances; d'élaborer des mécanismes pour partager des informations et fournir des alertes précoces sur les risques liés à la sécurité climatique.

En outre, les pays doivent poursuivre les efforts pour promouvoir le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. En même temps, il est nécessaire d'accroître la coordination pour mettre en œuvre sérieusement les Objectifs de développement durable (ODD), l'Accord de Paris sur le climat, etc.

Kanni Wignaraja, sous-secrétaire générale et directrice du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (BRAP) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s’est déclarée convaincue que cette séance apporterait une contribution importante au renforcement des politiques et des actions pour faire face aux risques de sécurité liés au climat.

Lors de la séance, les représentants de plusieurs pays et organisations internationales se sont concentrés sur la localisation des risques sécuritaire liés au climat émergents dans le monde, leurs conséquences et leurs impacts sur la sécurité et le développement des pays, le processus de coopération internationale, etc. -VNA