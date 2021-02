La baie de Ha Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh a défini de nombreuses tâches et solutions pour accélérer le développement de l'économie maritime et côtière, en se concentrant sur le tourisme, les services maritimes et l'industrie côtière dans le respect de l'environnement.

Selon Cao Tuong Huy, vice-président permanent du Comité populaire de Quang Ninh, la province s’efforce de devenir l'un des centres de l’économie maritime du pays, un moteur de développement de la région économique clé du Nord.

Les filières de l’économie maritime seront développées dans les principales localités de la province, notamment Ha Long, Cam Pha, Mong Cai, Quang Yen, Van Don, Co To et Hai Ha, pour faire de Quang Ninh un pôle touristique national qui sera connecté aux grands centres touristiques de la région et du monde par voie maritime.

La province augmentera les investissements dans la construction d'infrastructures touristiques et commerciales dans les zones côtières et insulaires, et créera des conditions propices permettant aux acteurs économiques de participer au développement de l'écotourisme, du tourisme communautaire et du commerce international.

La ville de Ha Long devra devenir une ville de tourisme maritime moderne, tandis que Van Don et Co To seront des centres de tourisme insulaire et maritime de haute qualité, des centres de l'industrie du divertissement de niveau régional.

La province développera la logistique, parallèlement aux industries de hautes technologies respectueuses de l’environnement, tout en favorisant les investissements étrangers dans les industries de soutien à la construction navale.

La province s’évertue en outre à développer un certain nombre de filières de l’économie maritime sur la base de ses atouts et avantages en matière de ressources et biodiversité marines. -VNA