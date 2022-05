L'intersection de Cat Lai relie l'Est de Ho Chi Minh-Ville à d'autres localités du Sud-Est et du Nord.Photo : hanoimoi



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de signer la décision No 463/QD-TTg du 15 avril 2022 approuvant l’élaboration de la Planification de la région du Sud-Est pour la période 2021 - 2030, avec vision à l'horizon 2050, afin de faire du Sud-Est une région dynamique, leader dans la transformation du modèle de croissance.

La région du Sud-Est couvre l'ensemble du territoire de six villes et provinces que sont Ho Chi Minh Ville, les provinces de Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau, Binh Phuoc et Tay Ninh.

La décision stipule clairement que la Planification de la région Sud-Est devait être cohérente et synchrone avec les objectifs et les orientations de la Stratégie de développement socio-économique du pays pour la période 2021 - 2030, du Plan quinquennal de développement socio-économique du pays 2021 à 2025, de la Stratégie nationale de croissance verte et de développement durable, de la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam, et aussi des traités internationaux dont le Vietnam est membre.

La Planification devra s’orienter vers l'objectif de développement durable associé à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique ; d’exploitation et d’utilisation rationnelles et efficaces des ressources naturelles et de préservation des patrimoines historiques, culturels et naturels. La planification doit aussi veiller à minimiser les impacts socio-économiques et environnementaux négatifs sur les moyens de subsistance des habitants locaux.

Le principe de l’élaboration de la planification doit aussi assurer l'application de technologies modernes, répondre aux normes, être conformes aux exigences du développement et de l'intégration internationale.

Le ministère du Plan et de l'Investissement est chargé d'organiser les estimations et d’adopter les prévisions budgétaires pour l’élaboration de la Planification, de préparer un rapport d'évaluation environnementale et de les soumettre aux autorités compétentes pour approbation.-VNA