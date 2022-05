Une vue de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de Can Tho vient de publier un plan sur le développement du commerce intérieur à l'horizon 2030, vision pour 2045.

Ce plan vise à faire de cette ville du Sud un centre du delta du Mékong en termes de commerce et de services, à promouvoir une croissance rapide et durable, à favoriser la production et le développement des marques vietnamiennes, à assurer les intérêts des consommateurs, des producteurs et des commerçants, à créer des bases solides pour une intégration plus profonde à l’économie régionale et internationale.

Plusieurs objectifs ont été fixés pour la période 2021-2030. Le taux de croissance moyen des ventes au détail totales de biens et services de consommation serait de 8-10 %/an au cours de la période 2021-2025, 10-12 %/an en 2026-2030, 12-13%/an en 2031-2045. Le commerce électronique au cours de la période 2021-2030 devrait représenter 10 % ou plus du total des ventes au détail de biens et de services…

Can Tho a défini de nombreuses mesures pour développer le commerce et les services, dont l’amélioration du climat des affaires, la réforme des activités de promotion du commerce, le développement des infrastructures, l’amélioration de la qualité des ressources humaines, l’application des progrès scientifiques…, tout en assurant la protection de l’environnement.

En 2021, malgré les impacts du COVID-19, le total des ventes au détail de biens et de services de Can Tho a atteint près de 140.000 milliards de dongs, en hausse de 0,1% par rapport à 2020, représentant 52,46 % du PIB local. Au cours des quatre premiers mois de 2022, ce montant a été de 37.278 milliards de dongs, soit une hausse de 16,61% en rythme annuel.

Depuis de nombreuses années, les ventes au détail de biens et de services de Can Tho ont figuré parmi les plus élevées du delta du Mékong. La ville se classe en la matière au 3e rang parmi les cinq villes relevant du ressort central, derrière Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.-VNA