Hanoi (VNA) – La création d’un environnement des affaires favorable aux entreprises constitue la première des priorités du gouvernement qui a mis en route une série de mesures pour les aider à s’adapter à la nouvelle normalité.

Améliorer l’environnement des affaires et l’administration des entreprises est l’une des priorités du gouvernement cette année. Photo : VNA

Afin d’améliorer davantage le climat des affaires et la compétitivité nationale, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a publié la Résolution N°2 sur la poursuite des tâches et mesures en la matière pour 2021. Le gouvernement exige des ministères, des secteurs, des Comités populaires provinciaux et municipaux qu’ils mettent en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace les tâches et mesures fixées. Il est nécessaire de traiter immédiatement les lacunes dans la coordination entre les agences et unités compétentes, de se concentrer sur la transformation numérique et la réforme administrative…Une résolution attendueLa résolution décide de poursuivre le soutien aux personnes et aux entreprises pour rétablir la production et les affaires, et surmonter les impacts négatifs de l’épidémie de Covid-19.Si les améliorations ne sont mesurées que par des statistiques d’une année sur l’autre et sans aucune comparaison avec le reste du monde, le Vietnam serait peu motivé dans ses réformes et prendrait du retard par rapport aux autres pays dans un monde en rapide mutation. Cette résolution répond aux attentes de la communauté des affaires en ce qui concerne des mesures concrètes et rapides du gouvernement pour lever les obstacles qui entravent leurs activités commerciales et les empêchent de saisir les opportunités des accords de libre-échange (FTA), a déclaré Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI).Selon lui, après les précédentes éditions, plus de 60% des propositions de la VCCI et des entreprises avaient été prises en compte par le gouvernement, les ministères et les départements. Toutefois, les opérations après l’enregistrement, la réforme et le règlement des procédures administratives, demeurent l’une des préoccupations auxquelles la communauté des entreprises souhaite que le gouvernement, les ministères et les organes concernés accordent plus d’attention à leur traitement, a-t-il déclaré. Des recherches menées par des organisations internationales ont montré que le Vietnam se classait au dernier rang en matière d’administration des entreprises parmi les six principales économies de l’ASEAN. Améliorer l’environnement et l’administration des entreprises est donc l’une des tâches principales du gouvernement, des ministères et des départements, a-t-il souligné.Le monde des affaires national espère obtenir plus de soutien du gouvernement dans des domaines tels que la formation des ressources humaines, la mise en œuvre efficace de la Loi sur l’investissement sous forme de partenariat public-privé (PPP), l’amélioration de la compétitivité des entreprises et des questions liées aux procédures administratives. Le gouvernement, les ministères et organismes devraient élaborer et mettre en œuvre de manière efficace les programmes de soutien aux entreprises, axés sur les micros, petites et moyennes entreprises; rechercher de manière proactive et fournir des informations aux entreprises sur l’accès au marché et aux capitaux, sur le marché du travail...Quatre axes d’assistance aux entreprisesL’an passé, le Vietnam a atteint avec succès son double objectif de contenir l’épidémie de Covid-19 et de maintenir sa croissance économique. Avec de meilleures politiques économiques, financières et fiscales, il est temps désormais d’intensifier l’attraction des investissements étrangers. Les entreprises nationales et étrangères saluent les mesures adoptées par le gouvernement pour les soutenir. Cependant, ces mesures devront être adaptées en temps opportun pour correspondre à une conjoncture fluctuante ainsi qu’à la demande des entreprises.