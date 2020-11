Photo: VNA



Da Nang (VNA) - L'exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" a ouvert ses portes lundi matin à l'Université des technologies de l'information et de la communication Vietnam-République de Corée relevant de l'Université de Da Nang.

Organisée par le ministère de l'Information et de la Communication et l'Université de Da Nang, l'exposition présente des documents, cartes, photos et objets qui affirment la souveraineté du Vietnam sur ces deux archipels. Plus particulièrement, elle présente en format 3D (VR3D) plusieurs documents et objets précieux.

Dans ce cadre sont également prévues des rencontres entre des étudiants de l’Université de Da Nang et des spécialistes sur la Mer Orientale pour fournir des informations sur la souveraineté nationale pour Hoang Sa et Truong Sa.

Via des cartes et archives déjà publiées, la manifestation vise à sensibiliser les Vietnamiens, notamment les jeunes, au patriotisme, à la solidarité, à la responsabilité et à la protection de la souveraineté nationale sur les deux archipels de Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

Clôture le 4 novembre. -VNA