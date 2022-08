Cân Tho, 16 août (VNA) - Une exposition de photos mettant en lumière la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh s’est ouverte le 16 août dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Des visiteurs lors de l'exposition. Photo : VNA

Organisé par le service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'événement expose 50 photos, qui racontent l'histoire de la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh, ses grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, et à la lutte des pays du monde entier. pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.