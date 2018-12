Binh Duong, 9 décembre (VNA) - Une exposition de photos et de documentaires sur la communauté de l'ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est) a ouvert ses portes vendredi 7 décembre dans la province méridionale de Binh Duong.

Vernissage de l'exposition de photos et de documentaires sur la communauté de l'ASEAN. Photo: VNA

L’exposition de quatre jours, placée sous les auspices du ministère de l’Information et de la Communication, et du Comité populaire de Binh Duong, présente plus de 300 photos et près de 60 films documentaires ayant participé à des concours internationaux lors de ces dernières années.