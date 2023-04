Elèves du district de Kim Bang lors de l'exposition. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) – Le vernissage d’une exposition itinérante intitulée "Archives et Cartes sur Hoang Sa et Truong Sa du Vietnam - Preuves historiques et juridiques" a eu lieu le 21 avril au collège de Thanh Son, district de Kim Bang, province de Ha Nam (Nord).

L’événement est organisé par le Musée de la province et le Service provincial de l’Education et de la Formation.



L’exposition présente des archives précieuses, dont une centaine d’anciennes cartes géographiques ainsi que d’anciens documents sur Hoang Sa et Truong Sa, en vietnamien et en français.



L'exposition aide les enseignants et les élèves du district de Kim Bang à avoir accès à de nombreux documents historiques précieux du Vietnam et d’autres pays qui affirment la souveraineté du Vietnam en Mer Orientale. -VNA