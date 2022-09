Hanoï (VNA) - Le Salon international du Vietnam sur le médical, la pharmacie et l'hôpital (Pharmedi Vietnam) 2022 se tient du 14 au 17 septembre au Centre de conférences et d'expositions de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.Comme à son habitude, chaque mois de septembre, le Salon international du Vietnam sur le médical, la pharmacie et l'hôpital accueille des équipements pharmaceutiques et médicaux, et des personnels de services médicaux de tout le Vietnam et de nombreux pays à travers le monde.Après deux ans d’interruption en raison de l’épidémie de COVID-19, Pharmedi Vietnam 2022 est officiellement de retour, promettant un événement exceptionnel à la fois en termes d'échelle et de qualité. Y seront présents plus de 400 stands et plus de 350 équipes, provenant de pays et territoires divers tels que l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Russie, la Suisse, le Japon, la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), l'Inde, la Turquie, les États-Unis, l'Indonésie ou la Malaisie. De nombreuses marques réputées au Vietnam seront également présentes.Pharmedi Vietnam 2022 est un salon reconnu et très apprécié des entreprises spécialisées en raison de son professionnalisme, des connexions qu’il permet d’établir entre des entreprises nationales et internationales, et de la diversité des produits exposés provenant de différents domaines de la santé.

Visiteurs à l'exposition médicale internationale Pharmedi Vietnam 2022 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



L’événement expose en effet des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux, des équipements de soins de santé, des équipements de laboratoire et de traitement de l'environnement, des équipements et des produits de beauté, des services de soins de santé et bien d’autres choses encore…En plus des expositions et des transactions commerciales sur les stands, il y aura également des séminaires spécialisés abordant des thèmes et sujets en rapport direct avec les métiers du domaine. Le point culminant de l’événement est le programme de mise en relation commerciale entre les entreprises participantes, programme qui promet des retombées et accords profitables aux entreprises et professionnels du secteur présents.Le comité d’organisation a déclaré que l'exposition Pharmedi Vietnam annuelle n'est pas seulement le principal événement de promotion commerciale de l'industrie médicale et pharmaceutique, mais aussi un lieu de rencontre, d'échange, d'apprentissage et d'échange d'expériences entre professionnels vietnamiens et internationaux, contribuant ainsi à promouvoir les relations d'affaires et ouvrant de nombreuses nouvelles opportunités."Nous attendons avec impatience de voir les réussites et accords qui ressortiront des rencontres entre partenaires et clients potentiels. Les différentes parties repartiront avec des contrats, des protocoles d'accord signés lors de l’événement ou simplement des poignées de main promettant une coopération future. Elles auront aussi eu des échanges concrets d'idées lors des séminaires. Pharmedi Vietnam est un environnement de développement commercial favorable pour les entreprises de santé, apportant des produits et des technologies de pointe, et contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins de santé pour les populations", a partagé le représentant du comité d’organisation.L'exposition médicale internationale Pharmedi Vietnam 2022 promet d'accueillir plus de 10.000 visiteurs en 4 jours d'exposition du 14 au 17 septembre au SECC - 799 Nguyên Van Linh, 7e arrondissement, Hô Chi Minh Ville. - CVN/VNA