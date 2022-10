Un représentant du Commandement provincial des gardes-frontières s'exprime lors de l'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) - L'exposition numérique «Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - Preuves historiques et juridiques» s'est ouverte le 27 octobre dans le lycée du district de Bac Binh, province de Binh Thuan (Sud).

Organisée par le Service provincial de l'Information et des Communications en coopération avec le Service provincial de l'Éducation et de la Formation, l'exposition présente des photos, cartes et documents collectés dans le pays et à l'étranger prouvant la souveraineté vietnamienne de longue date sur Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), ainsi que des photos sur la beauté des paysages et du peuple du Vietnam.

Photo: VNA

La manifestation vise à sensibiliser la population, notamment les jeunes, au patriotisme, à la solidarité, à la responsabilité et à la protection de la souveraineté nationale sur Hoang Sa et Truong Sa.

À cette occasion, des représentants du Commandement provincial des gardes-frontières ont tenu un échange avec les élèves du lycée pour fournir des informations sur la mer et les îles, sur les potentiels et les avantages de la mer et des îles du Vietnam dans le développement économique maritime, et sur des questions liées à la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Truong Sa. -VNA