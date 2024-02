Deux avions C919 et ARJ21 du fabricant d'avions chinois Comac à l'aéroport international de Van Don. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Deux avions C919 et ARJ21 du fabricant d'avions chinois Comac ont atterri respectivement à 11h50 et 12h40 le 26 février à l'aéroport international de Van Don, dans le district du même nom, province de Quang Ninh, pour débuter une série d'événements d'exposition et de démonstration aérienne dans le cadre du Comac Airshow, du 26 au 29 février.

D'une longueur de près de 39 m, l'avion C919 peut transporter 168 passagers et a une autonomie de vol maximale de 4 075 km. Le C919 a l'ambition de concurrencer les Boeing 737 et Airbus 320. Il a placé la Chine sur la liste des rares pays capables de concevoir et de produire leur propre avion, aux côtés des États-Unis, de la Russie, du Brésil, du Canada, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne.

Selon Hoang Van Dung, directeur adjoint de l'aéroport international de Van Don, l'événement d'exposition et de démonstration d'avions Comac a réaffirmé la position de l'aéroport en tant que premier et principal aéroport privé du Vietnam - doté de toutes les infrastructures nécessaires pour organiser des événements majeurs de l'industrie aéronautique à l'échelle mondiale.

Cet événement créera les conditions préalables à l'exploitation de vols commerciaux en provenance de différentes villes et provinces de Chine, notamment la ville de Shantou, province chinoise de Guangdong, vers Van Don, a-t-il ajouté.

Des dirigeants des Services municipaux du tourisme et des transports de Quang Ninh accueillent l'équipage de deux avions à l'aéroport international de Van Don. Photo: VNA



La cérémonie d'ouverture de l'exposition et de la démonstration des avions Comac aura lieu dans la matinée du 27 février avec la participation de représentants du ministère des Transports, de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, de la province de Quang Ninh, de compagnies aériennes chinoises et vietnamiennes, des représentants d'agences de voyages et du groupe Sun Group à Quang Ninh.-VNA