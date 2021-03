Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, reçoit le président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, en visite officielle au Vietnam en 2017. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume du Maroc (27 mars 1961 - 27 mars 2021), l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l'ambassade du Maroc au Vietnam organisent en ligne une exposition de photos, présentant 20 clichés typiques des activités diplomatiques de haut niveau entre les deux pays, sélectionnés dans les archives de photos de la VNA.

Les photos sont mises en ligne sur le site officiel de l'ambassade du Maroc au Vietnam (http://moroccoembassy.vn/) pendant une semaine du 27 mars 2021 au 3 avril 2021 et sur le portail de la VNA (http://vnanet.vn). Ces photos reflètent les pas de développement importants dans les relations politiques des deux pays, notamment les rencontres entre hauts dirigeants. L'échange de visites de haut niveau témoigne de la volonté de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les organes législatifs, États et peuples du Vietnam et du Maroc, démontrant leur détermination de profiter des opportunités et potentiels pour resserrer les liens bilatéraux.

En 2006, le Vietnam et le Maroc ont ouvert des ambassades dans les deux capitales des deux pays - une étape importante dans les relations de coopération bilatérale.

Dans le cadre de la Communauté francophone, le Vietnam et le Maroc ont mené de nombreuses activités de coopération. Ces dernières années, l'ambassade du Maroc au Vietnam a parrainé Le Courrier du Vietnam (relevant de la VNA) pour organiser le concours « Jeunes reporters francophones ».

La VNA et l'Agence marocaine de presse (MAP) ont établi un partenariat en 2008. Par leurs informations, les deux agences contribuent à la consolidation de la coopération entre les deux pays. Elles sont un pont pour les entreprises vietnamiennes et marocaines souhaitant rechercher des opportunités de coopération et permettent de renforcer les activités d'échange entre les deux peuples.

L'exposition, qui fait partie d'une série d'événements célébrant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, témoigne de leurs bonnes relations traditionnelles.-VNA