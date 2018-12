Hanoi (VNA) – Une exposition en cours dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong (Chine) propose de découvrir l’empreinte du Président Hô Chi Minh en Chine.

L’événement organisé du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019 présente un grand nombre de photos et documents sur le parcours en Chine pour le salut national du Président Hô Chi Minh et son attachement avec la terre et les hommes de Guangzhou.Le Président Hô Chi Minh, qui a consacré toute sa vie à la carrière révolutionnaire et à la libération du peuple vietnamien, est un symbole de la lutte pour la paix, l’indépendance, la démocratie et le progrès social dans le monde.Entre 1924 et 1927, Nguyên Ai Quôc, le futur Président Hô Chi Minh, a mené ses activités révolutionnaires depuis cette ville où il fonda en 1925 l’Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam, une organisation qui a préfiguré la fondation du Parti communiste indochinois, puis du Parti communiste du Vietnam.

Des visiteurs à l'exposition. Photo: baotanghochiminh.vn

Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Musée Hô Chi Minh, a souligné en ouverture que l’exposition offre une occasion d’affirmer l’amitié chaleureuse et solide entre le Vietnam et la Chine cultivée par le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong puis par les générations successives des dirigeants et des peuples des deux pays.Cette amitié constitue un bien précieux que le Parti communiste du Vietnam, le Parti communiste chinois, les Etats et les peuples vietnamens et chinois doivent œuvrer pour préserver et promouvoir, a-t-il indiqué. – VNA