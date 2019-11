Cân Tho, 15 novembre (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Cân Tho (delta du Mékong) en collaboration avec l’ambassade de Hongrie à Hanoi a organisé jeudi soir, 14 novembre, une exposition contemporaine de Hongrie.

Il s’agit d’une activité dans le cadre de la Semaine de la culture hongroise à Cân Tho afin de renforcer les échanges et la publicité sur le pays et l’homme hongrois pour les Vietnamiens en général et le peuple de Cân Tho en particulier, ainsi que la solidarité, l’amitié et la promotion de la coopération internationale.

L’ambassade de Hongrie au Vietnam Ory Csaba a estimé que cette exposition contribuerait à présenter la culture hongroise au peuple vietnamien. Clôture : le 24 novembre.

Le Vietnam et la Hongrie vont célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques d'ici 2020.- VNA