Hanoï (VNA) - Le lait stérilisé ou lait UHT est un des produits d’exportation aux normes parmi les exigeants. Le groupe TH vient de devenir le premier vietnamien à obtenir la licence d’exportation de son lait stérilisé de marque TH true Milk sur le marché chinois. Plusieurs leçons sont à tirer de son premier succès sur le très prometteur marché chinois.Tout d’abord, la restructuration agricole en vue de l’exportation est une bonne orientation. Par ailleurs, c’est le professionnalisme du groupe TH et de son contingent de travailleurs, mais aussi des scientifiques et des producteurs, qui a permis de pénétrer un marché aussi exigeant.Le succès de TH true Milk ouvrira la voie à d’autres produits agricoles, permettant l’augmentation tant du volume que de la valeur des produits exportés.Le groupe TH fait savoir que les préparatifs de l’entreprise ont pris plusieurs années. Dès 2008, TH a mené une stratégie économique bien concrète, de la participation aux forums, foires de promotion commerciale sur le marché chinois au renforcement de l’exportation en Chine de produits laitiers tels que yaourts.En 2017, TH a obtenu la licence d’exportation de produits laitiers dont le yaourt, en Chine et la même année, TH a établi un bureau de représentation en Chine.L’expérience du groupe TH montre la nécessité de bien étudier le marché, d’appliquer les sciences et technologies dans les différentes étapes de production, d’assurer la qualité des produits dans la totalité de celles-ci, de répondre aux critères de qualité imposés par les marchés.Le 16 octobre, le Département général des douanes de la Chine a officiellement autorisé l’importation de deux groupes de produits laitiers, dont lait UHT, du Vietnam. La compagnie par actions TH (relevant du groupe TH) est la première entreprise ayant les conditions nécessaires pour obtenir la licence d’exportation de ces produits laitiers en Chine.À présent, TH est la première entreprise vietnamienne répondant aux règlements chinois en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vis-à-vis des produits laitiers. Le 22 octobre 2019, s’est déroulée la cérémonie d’annonce de l’exportation du premier lot de lait UHT du Vietnam en Chine. - CVN/VNA