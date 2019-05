Aeon Mall Binh Tan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: aeonmall-vietnam.com. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'est fixé comme objectif d'exporter via le réseau d’Aeon pour 500 millions d’USD d’ici 2020 et un milliard d’USD en 2025.Récemment, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a organisé un colloque sur la formation et la connexion des entreprises vietnamiennes pour rejoindre la chaîne d'approvisionnement d’Aeon à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï.S'exprimant à cette occasion, le directeur général d’Aeon Vietnam, Yasuo Nishitoghe a souligné que le textile, les produits alimentaires, les articles ménagers et les soins de santé constituent 4 groupes de produits du Vietnam qu’intéressent le géant japonais de vente au détail, en 2019.Depuis 2008, Aeon a investi dans 4 centres commerciaux modernes au Vietnam. Le groupe a également signé un accord de coopération avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour aider les entreprises vietnamiennes à exporter leurs produits via le réseau de vente au détail Aeon. Avec l’objectif est que les exportations vietnamiennes vers Aeon atteignent 500 millions d’USD d’ici 2020 et un milliard d’USD en 2025.Aeon s'est engagée à augmenter la quantité de produits vietnamiens dans ses supermarchés au Vietnam, renforcer l’assistance technique pour améliorer les capacités des fournisseurs vietnamiens afin qu'ils répondent aux normes d'Aeon; soutenir l'accès à la demande des consommateurs au Japon et augmenter les achats de produits vietnamiens vendus dans l'ensemble du système d’Aeon.Fin 2018, les exportations vietnamiennes via le réseau d’Aeon ont atteint 250 millions d’USD essentiellement produits aquatiques, artisanaux, alimentaires, textiles et chaussures. - CPV/VNA