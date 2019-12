Le longane vietnamien a décroché son "visa" pour l'Australie. Photo: Baodautu

Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, entre janvier et octobre, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Australie se sont établis à 6,68 milliards d’USD, soit une progression de 4,6% en un an.



Le Vietnam a exporté en Australie pour 2,89 milliards d’USD (-13%) et a importé pour 3,78 milliards (+23%). Ainsi, le Vietnam affiche-t-il un déficit commercial de 888,59 millions d’USD avec l'Australie en 10 mois.



Les téléphones et accessoires arrivent toujours en tête des produits d’exportation phares sur le marché australien, avec 609,08 millions d’USD (-7%). Viennent ensuite les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 356,61 millions d’USD (+14%); les chaussures, 242,44 millions d’USD (+19%); les machines-outils et pièces de rechange, 212,33 millions d’USD (-30%).



En général, une croissance a été observée dans la plupart des produits d’exportation en 10 mois. En particulier, les exportations de véhicules et pièces détachées ont augmenté le plus fortement, de 77%, pour atteindre 79,64 millions d’USD. Clinker, ciment et riz ont aussi connu une augmentation élevée, respectivement de 71% et 64%, et ce malgré un modeste chiffre d’affaires de 6,71 et 9,41 millions d’USD.



La valeur des fruits exportés en Australie a enregistré une hausse de 7,5% pour atteindre 35,28 millions d’USD. En septembre dernier, le longane a été le 4e fruit vietnamien à pénétrer le marché australien, après litchi, mangue et pitaya. La diversification des produits d'exportation sur l'un des marchés les plus exigeants au monde constitue un signal positif, en particulier dans le contexte où les relations économiques et commerciales entre les deux pays s’épanouissent.



Le Vietnam et l’Australie sont des partenaires commerciaux de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), entré en vigueur en 2010, et de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), en vigueur depuis fin 2018.



Grâce à ces accords, la plupart des produits vietnamiens exportés vers l'Australie bénéficient d’un taux préférentiel de 0% et de nombreuses autres conditions favorables. -CPV/VNA